Названы аутсайдеры шахматного турнира претендентов

Бывший претендент на титул чемпион мира, президент Федерации шахмат Подмосковья (ФШП) Сергей Карякин назвал гроссмейстеров, которые, по его мнению, являются аутсайдерами турнира претендентов. В комментарии «Газете.Ru» он считает, что меньше всего шансов на победу у представителя Азербайджана Ниджата Абасова.

«Начнем с Абасова. Конечно, он — явный аутсайдер. Может быть, он не займет последнее место, но не будет бороться за первое. Он сильный гроссмейстер сам по себе, но не уровня победителя турнира претендентов. Думаю, он сам это понимает, и я никого не оскорбляю этими словами. По рейтингу он — аутсайдер. Если он найдет свою игру и будет держаться на ничьих, то может стать не последним, но не будет бороться за первое место.

Есть индусы — Рамешбабу Прагнанандха, Видит Гуджрати, Гукеш Доммараджу. Они достаточно стабильные и сильные, но я не вижу их в борьбе за первое место. Могут сыграть хорошо и побороться за тройку, но не более того», — считает Карякин.

Турнир претендентов пройдет в Торонто с 3 по 23 апреля. Выступающий на нем россиянин Ян Непомнящий является победителем двух предыдущих турниров. 30 апреля 2023 года российский гроссмейстер уступил на тай-брейке представителю Китая Дин Лижэню в матче за шахматную корону. В прошлом матче за титул чемпиона мира Непомнящий проиграл представителю Норвегии Магнусу Карлсену. Норвежец удерживал этот титул на протяжении 10 лет (с 2013 по 2023 год).

Ранее Карякин объяснил, почему Накамура может выиграть турнир претендентов.