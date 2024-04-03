Семин назвал лучшую команду после возобновления сезона в РПЛ

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин поделился размышлениями на тему того, какая команда лучше всего проявляет себя во второй части Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Мне больше всех нравится «Ростов». Они лучше всех подготовились ко второй части чемпионата и поэтому набрали больше всех очков. А это самое главное», — заявил Семин.

После возобновления Российской премьер-лиги «Ростов» одержал три победы подряд — над самарскими «Крыльями Советов» (2:0), над «Краснодаром» (2:1) и над московским «Динамо» (4:1). Подопечные Валерия Карпина идут на девятом месте в турнирной таблице, набрав 30 очков. В следующем туре национального первенства ростовская команда сыграет с «Сочи», матч состоится 6 апреля и начнется в 20:00 по московскому времени.

2 апреля «Ростов» обыграл «Химки» в серии пенальти и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. После финального свистка главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил Валерия Карпина и Виктора Онопко за разговоры.

Ранее в «Ростове» выступили с заявлением по поводу качества судейства.