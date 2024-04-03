Рудковская: российские спортсмены не должны отказываться от участия в Олимпиаде

Продюсер Яна Рудковская, супруга олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, в своем Telegram-канале написала, что нельзя лишать российских спортсменов возможности поехать на Олимпийские игры, даже если выступать придется в нейтральном статусе.

«Российские спортсмены не должны отказываться от участия в Олимпийских играх в Париже — даже в нейтральном статусе. <...> Но мы обязаны поддержать спортсменов, которые едут. Для них, в отличие от нас спорт — их жизнь и Олимпийские игры — мечта, к которой они идут с детства! А лишать юниоров и взрослых спортсменов мечты, на мой взгляд, бесчеловечно!» — написала Рудковская.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Олимпийских играх в Париже будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Некоторые из российских спортивных федераций уже отказались от поездки на Игры (гимнасты, гребцы).

29 марта президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что дискуссия по допуску атлетов из России на Олимпийские игры завершена, а российская и украинская стороны отказались от идеи бойкота Олимпиады.

Олимпийские игры стартуют в конце июля. Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что на Олимпиаде в столице Франции не будут рады российским атлетам.

Ранее МОК назвали политическим инструментом для неугодных.