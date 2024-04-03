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В «Ростове» выступили с заявлением по поводу качества судейства

В «Ростове» обвинили судью Сухого в странных трактовках эпизодов в матче КР

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Shutterstock/Oleksandr Osipov

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин остался недоволен судейством в матче Кубка России против подмосковных «Химок». Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Судейство минут 55-60 было хорошего уровня. Были помарки, но в целом моменты трактовали одинаково, и судья не мешал командам играть. Что случилось дальше, не понимаю. Качеством последних 30 минут арбитр не может быть доволен. Понятно ли мне удаление Карпина и Онопко? Странные трактовки эпизодов, которые возмутили Карпина и Онопко. Следствием чего стало удаление», — сказал Рыскин.

2 апреля «Ростов» обыграл «Химки» в серии пенальти и вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России. Основное время матча завершилось со счетом 0:0. После финального свистка главный арбитр встречи Алексей Сухой удалил Валерия Карпина и Виктора Онопко за разговоры.

Остались недовольны судейством и в «Химках». Там заявили, что Сухой «убрал» уже вторую команду Первой лиги из розыгрыша Кубка России. До этого он судил матч «Родины» и «Урала». Победу одержали екатеринбуржцы в серии пенальти.

Помимо «Ростова» в следующую стадию также вышло московское «Динамо». Бело-голубые обыграли «СКА-Хабаровск». 3 и 4 апреля свои четвертьфинальные матчи проведут «Урал» и «Локомотив», «Ахмат» «Оренбург».

Ранее Карпин заявил, что у него нет мечты работать в «Спартаке».

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