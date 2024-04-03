Экс-наставник сборной России назвал фаворита матча «Спартак» — «Зенит»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью «Газете.Ru» заявил, что в кубковом матче между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом» фаворитом является команда из Санкт-Петербурга.

По его мнению, при этом разница в классе между соперниками является незначительной.

«Многое будет зависеть от эмоций игроков, от физического состояния, но, как по мне, все решит психологический настрой. Все остальное футболисты достанут из себя, потому что уж больно сильными раздражителями друг для друга являются «Зенит» и «Спартак». Кто в плане психологии будет сильнее, тот и добьется результата. При этом, конечно, преимущество перед игрой небольшое есть у «Зенита», но спартаковцы глобально ни в чем не уступают», — заявил Игнатьев.

3 апреля «Спартак» сыграет против петербургского «Зенита» в первом матче полуфинальной стадии Кубка России в Пути РПЛ. Игра пройдет в Москве на «Лукойл Арене», стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл.

Ранее экс-тренер сборной России объяснил мотивацию игроков в матче «Спартака» и «Зенита».