Перспективы уехавшего в НХЛ вратаря Федотова назвали туманными

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников заявил, что у голкипера Ивана Федотова, перебравшегося в «Филадельфию Флайерз», могут возникнуть трудности с тем, чтобы закрепиться в новой команде. Его слова приводит Legalbet.

По его словам, сезон-2023/24 в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) вратарь провалил.

«Не знаю, о каком потенциале Федотова можно говорить сейчас, если он провалил чемпионат КХЛ полностью! В НХЛ совершенно другая мотивация, перспективы туманные. Уверенности нет, посмотрим, что будет», — заявил Кожевников.

Российский голкипер дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ). Федотов начал игру со второго периода и отразил 19 бросков из 21.

Перед стартом прошлого сезона Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в российской армии. 9 июля 2023 года КХЛ зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. 3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

Ранее сообщалось, что Иван Федотов стал самым высоким голкипером в НХЛ.