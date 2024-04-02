Иностранный игрок «Краснодара» назвал самый любимый клуб россиян

Полузащитник «Краснодара» Кади Боржес заявил, что его команда может побороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Согласен ли с Кордобой , заявившем об особом отношении к «Зениту» в России? Да, это правда. Что значат его слова? Возможно, это самый любимый клуб россиян. Полагаю, так думают все. Мы можем и будем бороться с ними за чемпионство. У них состав не сильнее нашего», — сказал Боржес.

31 марта «Локомотив» и «Краснодар» сыграли вничью со счетом 1:1. В самом начале встречи Тимур Сулейманов срезал мяч в свои ворота, а в концовке игры Максим Глушенков восстановил равновесие.

После 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) лидировать продолжает «Зенит». Сине-бело-голубые сыграли в этом туре вничью с «Крыльями Советов» 1:1. На втором месте остался «Краснодар». Тройку замыкает «Динамо», которое уступило «Ростову» 1:4.

В перерыв на матчи национальных сборных «Краснодар» сменил тренера. На место сербского специалиста Владимира Ивича пришел Мурад Мусаев, который ранее уже возглавлял команду.

Ранее экс-игрок «Зенита» заявил, что матчи со «Спартаком» тяжело прогнозируются.