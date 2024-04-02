Реванш Дацика и Емельяненко отменен из-за угрозы теракта

Седьмой турнир поп-ММА промоушена Ural FC отменен из-за сохраняющейся угрозы теракта. Александр Емельяненко выложил в соцсетях скриншот сообщения, которое ему прислало руководство лиги.

В организации ранее сообщали, что запланированный на 12 апреля турнир отменяется по техническим причинам. Главным событием мероприятия должен был стать реванш между российскими тяжеловесами Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком. Они встречались 24 сентября 2022 года. Поединок прошел по правилам бокса. Дацик отправил своего соперника в нокаут на 13-й секунде первого раунда.

На счету 43-летнего Дацика в ММА семь побед и девять поражений. В августе он победил нокаутом бывшего представителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) англичанина Оли Томпсона в боксерском поединке в Москве. 28 октября Дацик уступил белорусу Петру Романкевичу в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

Александр Емельяненко — бывший чемпион мира по версии ProFC. Многократный чемпион России и мира по боевому самбо, чемпион Европы по боевому самбо. Свой последний бой он провел в мае 2023 года против блогера Евгения Ершова и одержал победу.

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