Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Канчельскис назвал фаворита матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

Экс-футболист Канчельскис считает «Челси» фаворитом матча с «Манчестер Юнайтед»

close
100%
Владимир Трефилов/РИА «Новости»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что лондонский «Челси» будет фаворитом матча с «МЮ», который состоится в рамках Английской премьер-лиги (РПЛ), передает ODDS.ru.

«С точки зрения турнирной таблицы, победа нужнее больше «Манчестеру», чем «Челси». Будет битва. Играют в Лондоне, поэтому фаворитом считается тот, кто играет на домашнем поле», — сказал Канчельскис.

Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 4 апреля. Команды выйдут на поле в 22:15 по московскому времени.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 40 очков. «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте, набрав 48 баллов.

В матче первого круга «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился Скотт Мактоминей. За «Челси» забил Коул Палмер.

Ранее игроки «Челси» призвали руководство уволить тренера.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Англии
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами