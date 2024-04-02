Канчельскис назвал фаворита матча «Челси» — «Манчестер Юнайтед»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис заявил, что лондонский «Челси» будет фаворитом матча с «МЮ», который состоится в рамках Английской премьер-лиги (РПЛ), передает ODDS.ru.

«С точки зрения турнирной таблицы, победа нужнее больше «Манчестеру», чем «Челси». Будет битва. Играют в Лондоне, поэтому фаворитом считается тот, кто играет на домашнем поле», — сказал Канчельскис.

Встреча пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 4 апреля. Команды выйдут на поле в 22:15 по московскому времени.

«Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 40 очков. «Манчестер Юнайтед» располагается на шестом месте, набрав 48 баллов.

В матче первого круга «Манчестер Юнайтед» победил со счетом 2:1. В составе победителей дублем отметился Скотт Мактоминей. За «Челси» забил Коул Палмер.

Ранее игроки «Челси» призвали руководство уволить тренера.