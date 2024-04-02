Перешедший в «Филадельфию» Федотов стал самым высоким голкипером в НХЛ

Российский вратарь «Филадельфии Флайерз» Иван Федотов стал самым высоким голкипером в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Рост 27-летнего россиянина составляет 2,02 метра. До этого самыми рослыми вратарями в НХЛ были были американец Бен Бишоп, финн Микко Коскинен и датчанин Матс Сегор (все — по 2,01 метра).

Российский голкипер дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нью-Йорк Айлендерс» (3:4 ОТ). Федотов начал игру со второго периода и отразил 19 бросков из 21.

28 марта ЦСКА и вратарь разорвали контракт. 29 марта «Филадельфия» объявила о подписании Федотова.

Перед стартом прошлого сезона Федотов подписал контракт с «Филадельфией». Однако он пропустил сезон целиком из-за службы в российской армии. 9 июля 2023 года Континентальная хоккейная лига зарегистрировала контракт голкипера Ивана Федотова с ЦСКА. 3 июля заместитель комиссара НХЛ Билл Дэйли заявил, что у голкипера есть действующий контракт с клубом «Филадельфия Флайерз».

В итоге Федотов провел сезон в ЦСКА. Он сыграл в 44 матчах регулярного чемпионата КХЛ, пропустив 105 шайб.

Ранее Федотов высказался о своем дебюте за «Филадельфию».