Назван фаворит пары Кубка России «Спартак» — «Зенит»

Бывший футболист московского «Спартака» Валерий Гладилин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что петербургский «Зенит» является фаворитом противостояния в Кубке России с красно-белыми.

«Фаворитом пары является «Зенит». Он фаворит по качеству игры. У «Зенита» преимущество в том, что они ответный поединок играют дома, но не очень большое. Я думаю, многое решится в первой игре», — сказал Гладилин.

Первый матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в Москве в среду, 3 апреля, и начнется в 20:30 по столичному времени. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. На предыдущей стадии турнира москвичи выбили из борьбы «Оренбург», а сине-бело-голубые прошли «Динамо».

С момента рестарта Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» сыграл нулевую ничью с «Зенитом», потерпел поражение от «Факела» со счетом 0:2 и снова сыграл вничью с «Уралом» — 0:0.

После 22-го тура РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла.

Турнирную таблицу возглавляет «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл. На один балл от лидера отстает «Краснодар». Закрывает тройку лидеров московское «Динамо», которое в 22-м туре разгромно уступило «Ростову» — 1:4. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов.

Ранее стало известно, чем рискуют «Спартак» и «Зенит» в Кубке России.