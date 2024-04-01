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Игроки «Челси» призвали руководство уволить тренера Почеттино

Игроки «Челси» призвали руководство уволить Почеттино в конце сезона

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Reuters/Andrew Boyers

Несколько футболистов «Челси» призвали руководство клуба уволить Маурисио Почеттино с поста тренера после окончания текущего сезона. Об этом сообщает HITC.

Как утверждает источник, часть футболистов недовольна работой 52-летнего специалиста в команде. После ничьей с «Бернли» они сообщили руководству «Челси», что хотят смены главного тренера по окончании сезона.

Почеттино возглавил «Челси» в мае 2023 года, сменив на этом посту Фрэнка Лэмпарда. До этого аргентинец работал в «Пари Сен-Жермен», «Тоттенхэм Хотспур», «Саутгемптоне» и «Эспаньоле».

30 марта «Челси» сыграл вничью с «Бернли» со счетом 2:2. Команда упустила победу за девять минут до окончания встречи.

В текущем сезоне Английской премьер-лиги (АПЛ) «Челси», набрав 40 очков, идет на 11-м месте. Возглавляет турнирную таблицу «Ливерпуль» (67 очков). На два очка меньше у идущего вторым «Арсенала». «Манчестер Сити» замыкает тройку лидеров (64 очка).

4 апреля «Челси» сыграет с «Манчестер Юнайтед» дома.

Также клуб под руководством Почеттино проиграл в финале Кубка лиги.

Ранее «Манчестер Сити» сыграл вничью с «Арсеналом» в центральном матче тура АПЛ.

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