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Тренер «Краснодара» Мусаев ответил на вопрос о чемпионских амбициях

Тренер «Краснодара» Мусаев заявил, что хочет выиграть РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после игры 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива» заявил, что хочет выиграть вместе с командой титул чемпиона. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Каждый из нас в этой профессии хочет стать первым. Если ты об этом не мечтаешь, то, наверное, зря этим занимаешься. Нас не должно волновать то, как играют другие, мы должны концентрироваться на своей игре и добиваться результата, несмотря на других», — заявил Мусаев.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:1.

В составе «Локомотива» точным ударом отметился Максим Глушенков. Он забил на 81-й минуте матча. В самом начале встречи игрок «Локомотива» Тимур Сулейманов отправил мяч в собственные ворота.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 40 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке, набрав 33 балла. Лидирует в турнире петербургский «Зенит» (41).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

Ранее стало известно, как игроки «Краснодара» отнеслись к отставке Владимира Ивича.

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