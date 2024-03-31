В «Краснодаре» остались недовольны частью игры с «Локомотивом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после игры 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Локомотива» заявил, что его команда могла сыграть чуть лучше. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Было большое количество моментов, обе команды хотели победить. В первом тайме у нас не все получилось, особенно в середине поля. Во втором тайме у нас все получалось, мы могли забивать много и имели моменты, но пропустили гол из-за ошибки в перестроении. Я недоволен первым таймом, не хватало активности у защитников в приеме, не было компактности», — заявил Мусаев.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:1.

В составе «Локомотива» точным ударом отметился Максим Глушенков. Он забил на 81-й минуте матча. В самом начале встречи игрок «Локомотива» Тимур Сулейманов отправил мяч в собственные ворота.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 40 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке, набрав 33 балла. Лидирует в турнире петербургский «Зенит» (41).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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