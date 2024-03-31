В «Локомотиве» назвали справедливой ничью с «Краснодаром»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов после игры 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» заявил, что итоговый результат игры является справедливым. Его слова приводит «Газета.Ru».

«С одной стороны, матч по счету складывался неудачно, и мы его смогли вытащить — это плюс. Но по характеру игры в первом тайме были острее и могли забивать. Были моменты у Самошникова, вываливался Глушенков на ворота соперника. «Краснодар» тоже имел моменты, удачно убегал в контратаки. Если бы Хамулич замкнул прострел Глушенкова, то мы бы могли и победу одержать. В целом, результат по игре», — заявил Галактионов.

Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 1:1.

В составе «Локомотива» точным ударом отметился Максим Глушенков. Он забил на 81-й минуте матча. В самом начале встречи игрок «Локомотива» Тимур Сулейманов отправил мяч в собственные ворота.

В турнирной таблице чемпионата России «Краснодар» занимает второе место, набрав 40 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке, набрав 33 балла. Лидирует в турнире петербургский «Зенит» (41).

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

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