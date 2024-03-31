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Экс-гендиректор «Спартака» объяснил слова Абаскаля про бога и выбор состава

Экс-гендиректор «Спартака» Мележиков оценил слова Абаскаля про бога и состав

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Виталий Невар/РИА Новости

Бывший генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков признался, что ему сложно разгадать, что имел в виду главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль, когда перед матчем 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с екатеринбургским «Уралом» заявил, что стартовый состав ему помогает выбирать бог. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Он, вероятно, имел в виду, что состав не зависит от желаний СМИ или блогеров, которые делают определенные прогнозы. Но подсказывает решение о выборе основного состава главному тренеру, прежде всего, фактура, которую он должен получать по результатам физической, психо-эмоциональной и физиологической готовности игроков к предстоящим матчам», — заявил Мележиков.

Встреча, которая состоялась в Москве, завершилась со счетом 0:0.

После этого матча «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 32 балла. Подопечные Гильермо Абаскаля имеют такое же количество очков, как и идущий шестым столичный «Локомотив», однако у «железнодорожников» еще матч в запасе. «Урал» набрал 20 баллов, футболисты Виктора Гончаренко располагаются на 13-м месте в турнирной таблице.

Турнирную таблицу возглавляет петербургский «Зенит», который в 22-м туре чемпионата страны сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов», теперь команда имеет в активе 41 балл. На два балла от лидера отстает «Краснодар». который свой матч в этом туре еще не сыграл. Закрывает тройку лидеров московское «Динамо», которое в 22-м туре разгромно уступило «Ростову» — 1:4. Подопечные Марцела Лички набрали 38 баллов.

Ранее в «Спартаке» оценили эпизод с неназначенным пенальти на Зиньковском в игре с «Уралом».

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