Головин вошел в тройку лучших ассистентов в чемпионате Франции

«Монако» победил на выезде «Метц» в матче 27-го тура чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей отличились Вандерсон и Фоларин Балоган, который оформил дубль, а еще по мячу забили Такуми Минамино и Манес Аклиуш. У хозяев голы оформили Пап Дьялло и Ибу Сане.

Российский нападающий «Монако» Александр Головин отдал результативную передачу на Вандерсона. Он записал на свой счет шестой голевой пас в этом розыгрыше чемпионата Франции и поднялся в топ-3 лучших ассистентов лиги. Российский футболист делит вторую строчку с Анхелем Гомешем («Лилль»). Первое место с семью ассистами занимает Усман Дембеле («ПСЖ»).

Головин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

Головин с 2015 года вызывается в сборную России. 21 марта в товарищеском матче против сборной Сербии он вывел команду с капитанской повязкой. Подопечные Валерия Карпина одержали разгромную победу со счетом 4:0. Головин результативными действиями не отметился.

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