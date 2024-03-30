Телеведущая и чемпионка мира по гимнастике сравнила телевидение и спорт

Телеведущая Анжелика Стубайло, двукратная чемпионка мира по художественной гимнастике и заслуженный мастер спорта, в интервью «Газете.Ru» сравнила работу на ТВ с профессиональным спортом.

«Могу сказать об одном сходстве. Когда выходишь в прямой эфир на многомиллионную аудиторию и когда выходишь на гимнастический ковер, на многотысячные трибуны — есть схожесть ощущений этого адреналина внутри, и ты на него подсаживаешься. Со мной согласны многие ведущие, которым я об этом рассказывала. После спорта я нашла для себя альтернативу, где я могу восполнить эти эмоции – это выход в прямой эфир. Если сравнивать профессии по критерию, где сложнее – без объяснений скажу, что это профессиональный спорт. Спорт помогает мне не только на телевидении, но и в жизни. Безусловно, профессиональный спорт воспитывает в тебе дисциплину, воспитывает невероятную стрессоустойчивость, способность быстро реагировать и принимать решения в каких-то стрессовых ситуациях. Это сила воли, это умение преодолевать себя. Я могу очень много перечислять, потому что спорт сделал из меня того человека, кем я являюсь. И, не пройдя тот огромный путь в спорте, не думаю, что дальнейшие профессии я осваивала бы так легко, как сейчас», — рассказала Стубайло.

22-летняя Стубайло с трех лет занималась художественной гимнастикой, а после завершения карьеры в 2022 году устроилась телеведущей на «Матч ТВ». Недавно она прошла кастинг на работу ведущей в проекте «Утро.ТНТ».

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