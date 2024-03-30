В игре Медведева против Синнера не увидели настроя на борьбу

18-кратная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева поделилась размышлениями о поражении российского теннисиста Даниила Медведева от итальянца Янника Синнера в полуфинале турнира серии «Мастерс» в Майами и назвала фактор, который мог повлиять на исход матча. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Перед игрой мне трудно было ответить на вопрос, готов ли Даниил к этой игре или нет. С одной стороны, у него были все мотивы для того, чтобы биться, потому что он защищал титул. А с другой стороны, уверен ли он в своих силах на этом этапе? Ответ на этот вопрос дал Даня. У меня было ощущение, что он вышел без настроя на борьбу», — заявила Дмитриева.

29 марта россиянин в полуфинале турнира уступил Синнеру со счетом 1:6, 2:6. Синнер стал первым игроком, который смог обыграть Медведева на турнирах профессионального уровня пять раз подряд.

Медведев не может победить в финалах с мая 2023 года. Тогда он выиграл на грунтовом «Мастерсе» в Риме (Италия).

Лидировать в рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов (ATP) продолжает сербский теннисист Новак Джокович, набравший 9725 очков. Вторым идет испанец Карлос Алькарас (8805 очков). Третье место занимает Синнер (8310 очков). Следом за ним — Медведев (7765 очков). Андрей Рублев опустился на шестое место (4970 очков).

Ранее Медведев сделал громкое заявление о своем будущем.