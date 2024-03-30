Тренер «Зенита» Семак объяснил потерю очков в матче с «Крыльями»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему его команда не смогла победить самарские «Крылья Советов» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова приводит пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга.

«Мы плохо вошли в игру, начали плохо, много ошибались в простых ситуациях, и одна из ошибок и привела к пропущенному мячу. В целом то количество брака, которое было в начале атаки и в организации наших атакующих действий, конечно, позволяло сопернику использовать свои сильные качества — убегать в быстрые контратаки», — заявил Семак.

Встреча, которая состоялась в Самаре, завершилась с результатом 1:1. Счет в матче был открыт уже на 1-й минуте игры, самарский клуб повел благодаря голу Владислава Шитова. «Зенит» отыгрался в середине первого тайма, на 23-й минуте счет сравнял Артур.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

«Зенит» после ничьей остался лидером турнирной таблицы национального первенства. Подопечные Сергея Семака набрали 41 балл. У ближайшего преследователя — «Краснодара» — в активе 39 очков и матч 22-го тура РПЛ в запасе. «Крылья Советов» идут на седьмой строчке в таблице, команда имеет в активе 30 баллов.

«Зенит» в следующем туре Российской премьер-лиги сыграет дома с калининградской «Балтикой». Встреча состоится 7 апреля, стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени. «Крылья Советов» проведут следующий матч РПЛ 6 апреля, на выезде самарцы сразятся с екатеринбургским «Уралом». Начало матча — 14:00 по московскому времени.

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