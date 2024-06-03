Пожар потушили на складе в Новосибирске

В Новосибирске пожарные ликвидировали возгорание на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что в данный момент осуществляется разборка и проливка сгоревших конструкций. К месту инцидента прибыл пожарный поезд.

По предварительной информации, никто не пострадал. Самостоятельно удалось эвакуироваться 34 сотрудникам офисов и складских помещений.

Ранее сообщалось, что на складе ГСМ загорелась кровля здания, огонь охватил площадь 4500 квадратных метров, позже возгорание удалось локализовать на площади 2450 квадратных метров.

В конце мая на востоке Москвы загорелось производственно-складское здание, площадь пожара достигла 2 тысяч кв. м. По данным РИА Новости, в тушении пожара задействовали авиацию.

До этого сотрудники правоохранительных органов задержали арендатора частного дома в подмосковном садовом некоммерческом товариществе (СНТ) «Снегирь», где произошел сильный пожар. Утром 23 мая в СНТ «Снегирь», который находится в Истринском районе Московской области, загорелся двухэтажный дом. Площадь здания составляла 80 кв. м.

Ранее в Новосибирске произошел крупный пожар в складском помещении.