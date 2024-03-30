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Фигуристка Медведева рассказала, зачем снялась в эротической фотосессии

Фигуристка Медведева об эротической фотосессии: сейчас вообще не стыдно

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jmedvedevaj/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Фигуристка Евгения Медведева в интервью на YouTube-канале «Несладкий бизнес» призналась, что эротическая фотосессия в журнале Maxim помогла ей раскрыть женственность.

«Что касается обложки Maxim — для меня это опыт, который был прямо на грани риска. Не то чтобы я довольна тем, как выгляжу на фотках. Но я поняла, что для меня это был такой толчок развития себя как женщины.

Необходима ли была эта фотосессия в Maxim? Абсолютно нет. Помогла ли она мне? Да. Стыдно ли мне? Нет. Возможно, тогда мне было стыдно, а сейчас — вообще нет», — сказала Медведева.

На Олимпийских играх в Пхенчхане в 2018 году россиянка стала второй в личном первенстве и в командном турнире. Победителем в женском одиночном катании стала другая россиянка — Алина Загитова.

Кроме олимпийских медалей в активе спортсменки по две золотые медали чемпионата мира и Европы. Последний раз она выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.

Ранее российская фигуристка станцевала эротический танец на камеру.

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