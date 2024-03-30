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«Тяжело играть против того, кто так делает»: Медведев о разгроме в полуфинале

Медведев объяснил поражение от Синнера в полуфинале «Мастерса» в Майами

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Agn Foto/IPA Sport/Global Look Press

Российский теннисист Даниил Медведев высказался об игре итальянца Янника Синнера в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Майами. Его слова передает OA sport.

«Он подает очень хорошо: сегодня, в те немногие моменты, когда он был в затруднении, он находил эйсы или траектории, близкие к линиям, то же самое касается и второй подачи. Тяжело играть против того, кто так делает», — сказал Медведев.

29 марта россиянин в полуфинале турнира уступил Синнеру со счетом 1:6, 2:6.

Синнер стал первым игроком, который смог обыграть Медведева на турнирах профессионального уровня пять раз подряд.

Итальянский теннисист в финале сразится с болгарином Григором Димитровым, который в полуфинале одолел представителя Германии Александра Зверева.

Медведев — действующий чемпион «Мастерса» в Майами. В финале прошлого розыгрыша соревнований россиянин обыграл Синнера.

В рейтинге Ассоциации профессиональных теннисистов ATP Синнер располагается на третьем месте, а Димитров — на 12-м.

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