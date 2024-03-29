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КХЛ внесла изменения в сроки проведения следующего сезона

КХЛ сообщила о продлении следующего сезона до 31 мая

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Global Look Press

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) принял решение по изменению сроков проведения чемпионата в следующем сезоне. Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

Совет директоров КХЛ утвердил новые предельные сроки проведения чемпионата КХЛ и чемпионата МХЛ начиная с сезона 2024/2025 — 31 мая. В связи с данными изменениями были сокращены сроки предсезонных сборов. При этом межсезонье в текущем году является переходным, в связи с чем под указанный запрет попадает период начиная с 1 мая 2024 года.

Сейчас в КХЛ проходит четвертьфинал. В двух оставшихся парах еще не определились участники полуфиналов. 30 марта московский «Спартак» примет «Металлург» в шестом матче серии. Счет 3:2 в пользу команды из Магнитогорска. 30 марта омский «Авангард» примет «Локомотив» в заключительном матче серии. Счет 3:3.

В полуфинал ранее вышли челябинский «Трактор» и «Автомобилист» из Екатеринбурга.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

Ранее «Филадельфия» объявила о переходе российского хоккеиста.

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