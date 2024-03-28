Клуб КХЛ уволил всех тренеров

Новосибирская «Сибирь» приняла решение не продлевать контракты с представителями тренерского штаба клуба. Об этом сообщила пресс-служба команды в Telegram.

«30 апреля 2024 года истекает срок действия контрактов ХК «Сибирь» с действующим тренерским штабом команды. Мы благодарим за работу специалистов и желаем им удачи в дальнейшей карьере. В настоящее время ведется работа по формированию тренерского штаба на новый сезон», — говорится в сообщении клуба.

Исполняющим обязанности главного тренера новосибирцев являлся Сергей Кривокрасов. «Сибирь» завершила регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2023/24 на девятом месте в турнирной таблице Восточной конференции и не попала в плей-офф.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей.

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