Экс-глава китайского футбола приговорен к пожизненному сроку

Бывший президент Китайской футбольной ассоциации Чен Сюань приговорен к пожизненному сроку за коррупцию, передает The Guardian.

Суд постановил, что Сюань использовал свое служебное положение, чтобы помогать заинтересованным лицам в заключении контрактов на проекты, инвестиций, организации спортивных мероприятий.

Сюань получил взятки на сумму более $11 млн.

В Китае работает российский тренер Леонид Слуцкий. Российский специалист возглавил «Шанхай Шэньхуа» в декабре 2023 года. До Китая последним местом работы Слуцкого был казанский «Рубин». Под его руководством команда заняла предпоследнее место в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2021/22 и вылетела в Первую лигу.

Также Слуцкий известен по работе в московском ЦСКА. Он трижды привел команду к чемпионству в РПЛ, дважды выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

С 2015 по 2016 год Слуцкий возглавлял сборную России. Под его руководством национальная команда заняла четвертое место в своей группе на чемпионате Европы в 2016 году, после чего он покинул свой пост.

Ранее Слуцкий рассказал, чем китайские футболисты лучше российских.