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Глава UFC Уайт рассказал, как потерял за ночь 3 миллиона евро

Глава UFC Уайт признался, что за одну ночь проиграл 3 миллиона евро

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John Locher/AP

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал, как однажды в Рио-де-Жанейро спустил несколько миллионов евро на азартные игры.

«Я пью, получаю удовольствие и в конечном итоге ухожу домой без $80 тыс. Когда я проснулся, то подумал: «Черт, эти ублюдки вчера забрали мои $80 тыс.». Итак, я на работе, мне звонит управляющий и говорит: «Дана, ты вернешься? Тебе все еще нужны апартаменты?» Я ответил: «Нет, но расслабляйтесь с моими чертовыми 80 кусками, я вернусь за ними». А он отвечает: «Дана, вчера вы проиграли $3 млн», — сказал Уайт в подкасте Лекса Фридмана.

За время деятельности на посту президента UFC Уайт сыграл ключевую роль в развитии и популяризации ММА в США и в мире. Он занял эту должность в 2001 году.

В марте 2019 года Уайт подписал новое соглашение с UFC сроком на семь лет. В настоящее время ему принадлежит 10 % компании Zuffa, созданной в качестве материнской компании для UFC. В 2023 году произошло слияние промоушена с рестлинг-промоушеном WWE.

Ранее сообщалось, что российский боец UFC дисквалифицирован из-за допинга.

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