Стали известны перспективы Грузии на Евро-2024

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что сборная Грузии, которая отобралась на чемпионат Европы 2024 года в Германии, способна побороться за выход в плей-офф.

По его словам, команда под руководством Вилли Саньоля попала в группу, где можно бороться с каждым соперником.

«Они могут ставить перед собой любые задачи, у них сейчас руки развязаны, они уже добились большого результата. Грузия — это команда хорошего класса, у них в группе нет суперкоманд, любая может обыграть любую, так что здесь шансы на выход из группы есть, можно побороться. Но даже если у них не получится, но они покажут качественную и добротную игру, то это уже будет для них успехом», — заявил Гладилин.

26 марта Грузия в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь С обыграла Грецию. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузины.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Грузия на чемпионате Европы сыграет против Португалии, Чехии и Турции.

Ранее стало известно, за счет чего сборная Грузии попала на Евро-2024.