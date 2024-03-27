Месси ответил на вопрос о завершении карьеры

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, что завершит карьеру, когда почувствует, что больше не может играть, не получает удовольствия и не помогает своим товарищам по команде, передает Big Time AS.

«Я очень самокритичен к себе, я знаю, когда мне хорошо, когда мне плохо, когда я играю хорошо, а когда плохо», — добавил Месси.

Месси перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за «ПСЖ». 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. В новом сезоне МЛС аргентинец провел три матча, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста. Осенью 2023 года она выиграл восьмой «Золотой мяч» в карьере.

В следующем матче «Интер Майами» сыграет с «Нью-Йорк Сити».

Ранее стоимость Месси упала на €5 млн.