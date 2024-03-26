Сборная Грузии вышла в финальную часть Евро-2024

26 марта в финальном отборочном матче чемпионата Европы Путь С сборная Грузии принимала в Тбилиси сборную Греции. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 0:0. В серии пенальти точнее были грузины.

В составе сборной Грузии на этот матч вышли сразу несколько бывших игроков Российской премьер-лиги: Хвича Кварацхелия, Соломон Квирквелия и Зурико Давиташвили.

Позже свои финальные матчи проведут еще четыре сборные: Украина сыграет с Исландией, а Уэльс — с Польшей.

Финальная часть Евро пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее сообщалось, что РФС просит УЕФА допустить Россию на ближайший цикл отбора.