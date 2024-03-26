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Карпина призвали остаться в сборной России

Экс-игрок ЦСКА Масалитин призвал Карпина остаться в сборной России

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин в интервью «Газете.Ru» заявил, что главному тренеру сборной России Валерию Карпину необходимо продолжать работу с национальной командой.

Текущий контракт 55-летнего специалиста со сборной России заключен до августа 2024 года.

«Свои задачи на этом отрезке он выполнил — то, что было запланировано, он сделал. Пересмотрел массу игроков, понял, кто на что способен. В принципе, те ребята, которые вышли на матч с Сербией, являются основными в нашей команде. Если кто-то себя по ходу сезона еще проявит, то будет вызван на июньские матчи, здесь без сомнений. Если у Карпина еще есть желание продолжать работать со сборной, есть силы, то почему бы и нет. Руководство, игроки, болельщики — довольны. Если есть силы тянуть и клуб, и сборную, то надо продолжать работу», — заявил Масалитин.

21 марта сборная России в Москве разгромила сборную Сербии со счетом 4:0. Матч РоссияПарагвай, запланированный на 25 марта, был отменен в целях безопасности из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу, 29 марта, матчем «Динамо» — «Ростов». Игра пройдет на столичной «ВТБ Арене» и начнется в 19:30 по московскому времени.

Ранее Валерий Масалитин заявил, что Марио Фернандес попал в тяжелую ситуацию.

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