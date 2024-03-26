Игрок сборной России предположил, что его обманывают в Азербайджане

Голкипер сборной России и «Карабаха» Андрей Лунев рассказал о жизни в Азербайджане и походе на местный рынок. Его слова передает «Матч ТВ».

«На рынок ходил. Не торгуюсь. Я не понимаю их расценки. Обычно доверяю людям. Умом понимаю, что, наверное, я зря это делаю, что‑то мне внутри подсказывает, что где‑то меня дурят.

Самое интересное, что я на рынки с самого детства ходил. На Теплом Стане с бабушкой, с мамой. Что‑то смотреть, выбирать, торговаться. Я тогда ждал, чтобы мне что‑то вкусненькое купили. И плакал, что у меня все замерзло», — сказал Лунев.

19 августа 2023 года азербайджанский «Карабах» объявил о подписании вратаря. До этого Лунев выступал в Германии за «Байер». На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы. Он дебютировал за «Байер» в матче против «Ференцвароша» в Лиге Европы и пропустил один гол.

Лунев в этом розыгрыше Лиги Европы вошел в топ-3 лучших голкиперов группового этапа, а также попал в символическую сборную по итогам первых матчей 1/16 финала. «Карабах» в 1/8 финала уступил «Байеру» со счетом 4:5.

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