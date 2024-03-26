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Представитель Овечкина не согласен, что погоня за Гретцки отрицательно влияет на клуб

Представитель Овечкина Чистяков заявил, что россиянин играет на команду

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Глеб Чистяков, представитель капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, заявил, что он и игрок не обращают внимание на хейтеров. Его слова передает Sport24.

«Саша отлично проводит эту часть чемпионата, поэтому для нас не стало неожиданностью, что его признали первой звездой недели в НХЛ. Погоня Овечкина за рекордом Гретцки отрицательно влияет на «Вашингтон»? Мы не обращаем внимание на хейтеров. Саша играет на команду, все хорошо», — сказал Чистяков.

24 марта в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» разгромил «Виннипег Джетс» со счетом 3:0. Александр Овечкин записал на свой счет две шайбы.

Российский нападающий продолжает погоню за снайперским рекордом канадца Уэйна Гретцки. Канадский хоккеист за карьеру в НХЛ забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 46 шайб — на данный момент на счету россиянина 848 шайб.

Ранее Овечкина признали первой звездой недели НХЛ.

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