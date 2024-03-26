Захарян рассказал о непривычной вещи в Испании, которая его удивляет

Полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян рассказал, какая вещь в испанском быту оказалась для него непривычной. Его слова приводит Sport24.

«Для меня непривычно, что все работает по расписанию. Те же рестораны работают с паузами. Даже доставка еды и то — с перерывами. Поначалу было очень непривычно, но сейчас более-менее уже привык к этому», — заявил он.

21 марта Захарян сыграл за сборную России в товарищеском матче против Сербии (4:0). Он вышел на поле на 65-й минуте и отметился результативной передачей.

15 марта Захарян забил свой дебютный гол за «Реал Сосьедад» в ворота «Кадиса», матч состоялся в рамках чемпионата Испании.

19 августа 2023 года «Реал Сосьедад» объявил о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо». Его контракт с командой рассчитан до июня 2029 года. Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» 25 августа в матче против «Лас-Пальмас», появившись на поле на 75-й минуте. Всего он провел за испанский клуб в Ла Лиге 20 матчей (1+1).

24 октября Арсен Захарян дебютировал за «Реал Сосьедад» в матче Лиги чемпионов против «Бенфики». Россиянин вышел на поле на 76-й минуте при счете 1:0 в пользу испанской команды, заменив Андера Барренечеа.

Ранее стало известно, когда Захарян приступит к тренировкам в «Реале Сосьедад».