Молодежная сборная РФ по футболу проиграла уругвайцам

Молодежная сборная РФ по футболу проиграла уругвайской «Монтевидео Сити Торке». Об этом пишет «Спорт Экспресс».

Отмечается, что «Монтевидео Сити Торке» входит City Football Group. Всего в результате трех товарищеских матчей в ходе тура в Уругвай россиянам удалось одержать две победы.

До этого молодежная сборная России по футболу обыграла действующих чемпионов мира в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась в Монтевидео, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Дмитрий Кучугура из «Краснодара».

В финале 2023 года уругвайцы обыграли Италию со счетом 1:0.

21 марта в Москве национальная команда России обыграла Сербию со счетом 4:0. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Ранее хоккеисты молодежной сборной России попросили права выступить на чемпионате мира.