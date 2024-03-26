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Молодежная сборная РФ по футболу проиграла уругвайцам

Молодежная сборная РФ по футболу проиграла уругвайской «Монтевидео Сити Торке»

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Молодежная сборная РФ по футболу проиграла уругвайской «Монтевидео Сити Торке». Об этом пишет «Спорт Экспресс».

Отмечается, что «Монтевидео Сити Торке» входит City Football Group. Всего в результате трех товарищеских матчей в ходе тура в Уругвай россиянам удалось одержать две победы.

До этого молодежная сборная России по футболу обыграла действующих чемпионов мира в товарищеском матче.

Встреча, которая состоялась в Монтевидео, завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Дмитрий Кучугура из «Краснодара».

В финале 2023 года уругвайцы обыграли Италию со счетом 1:0.

21 марта в Москве национальная команда России обыграла Сербию со счетом 4:0. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Ранее хоккеисты молодежной сборной России попросили права выступить на чемпионате мира.

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