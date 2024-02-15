Игроки молодежной сборной России попросили IIHF допустить команду до чемпионата мира

Хоккеисты молодежной сборной России обнародовали обращение к Международной федерации хоккея (IIHF) с просьбой вернуть команде воможность выступить на чемпионате мира в 2025 году. Текст письма приводит ТАСС со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея России (ФХР).

Игроки напомнили, что в 2022 году команде не позволили доиграть турнир, который был отменен из-за коронавируса, а в 2023 и 2024 годах их не допустили до участия в соревнованиях из-за «проблем с безопасностью» на фоне СВО на Украине — так решение аргументировала IIHF. Хоккеисты задались вопросом, почему иное отношение демонстрируется к сборной Израиля — страны, также вовлеченной в вооруженный конфликт.

«По той же причине вы отстранили от соревнований сборную Израиля 11 января 2024 года, спустя всего шесть дней вы приняли решение ее вернуть. Хотелось бы узнать, что произошло за эти шесть дней: завершился конфликт на Ближнем Востоке, за короткое время решились проблемы с безопасностью? Мы спрашиваем вас: в чем перед мировым хоккеем провинились мы, ребята 2003-2005 годов рождения, почему вы старательно вычеркиваете нас из мирового хоккея, делая свой же турнир (и будущие турниры взрослых сборных) менее конкурентными?

Если проблема не в безопасности, а в политических пристрастиях, конъюнктуре или убеждениях, заявите об этом прямо, во весь голос, на весь мир, иначе почему одну сборную, которая, при всем к ней уважении, мало на что претендует, вы возвращаете через шесть дней после отстранения, а другую, из сезона в сезон претендующую на медали, изолируете на годы», — говорится в сообщении.

Хоккеисты также привели в пример Национальную хоккейную лигу (НХЛ), которая не закрывает двери ни для россиян, ни для представителей других стран. Они заметили, что НХЛ с гордостью сообщает о достижениях российских хоккеистов. Также была упомянута и Континентальная хоккейная лига (КХЛ), в которой выступают представители многих стран.

«Наше коллективное письмо, адресованное в Международную федерацию хоккея, — крик души. Мы справимся с любыми трудностями и все равно станем профессионалами, несмотря на любое ваше решение, но мы хотим знать правду, услышать честный ответ, а не чиновничьи отговорки, спрятанные за стандартные шаблонные ответы», — резюмировали хоккеисты.

Письмо подписали Матвей Мичков, Сергей Иванов, Арсений Коромыслов, Егор Заврагин, Михаил Ильин, Михаил Гуляев, Тимур Муханов, Иван Демидов, Иван Ремезовский, Игорь Чернышов, Егор Римашевский, Артем Кудашов, Максим Великов, Дмитрий Симашев, Даниил Бут, Кирилл Долженков, Артем Барабоша.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

Ранее Быков заявил, что голос НХЛ может иметь вес в возвращении россиян.