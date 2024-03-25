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Российский футболист стал вторым в мире молодым игроком по успешным обводкам

Пиняев стал вторым в мире молодым футболистом по успешным обводкам

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Российский футболист московского «Локомотива» Сергей Пиняев занял второе место по успешным обводкам среди атакующих игроков по всему миру в возрасте до 20 лет, передает CIES Football Observator.

На счету Пиняева 62,1% успешных обводок за 90 минут матча. Первое место по этому показателю занимает иракский футболист шведского «Хаммарбю» Монтадер Маджед (62,9%).

Сергей Пиняев перешел в стан красно-зеленых зимой 2023 года. До этого он выступал за самарские «Крылья Советов». Футболист неоднократно проходил стажировку в английском «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Пиняев провел 20 матчей, забив два мяча.

В турнирной таблице чемпионата России «Локомотив» занимает пятое место, набрав 32 очка. Лидирует в чемпионате петербургский «Зенит», имея в активе 40 очков. На втором месте идет «Краснодар», отставая от сине-бело-голубых на один балл. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо», имея 38 очков.

Ранее Андрей Аршавин сравнил Пиняева с Криштиану Роналду.

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