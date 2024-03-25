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РФС просит УЕФА допустить Россию на ближайший цикл отбора

РФС: мы хотим быть допущены на соревнования, следующие после Евро-2024

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал об общении с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по поводу возвращения на турниры. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Я бы хотел, чтобы завтра нас вернули в еврокубки, но это невозможно. Я рассчитываю, что УЕФА как можно быстрее примет это решение. Разговор с ними у нас строится на предмет: «Коллеги, допустите нас до ближайшего разумного цикла отбора». На чемпионат Европы в 2024 году мы попасть уже не можем по спортивным причинам — это логично. Дальше стартуют новые соревнования, на которые мы хотим быть допущенными», — сказал Митрофанов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Со стороны УЕФА была попытка вернуть юношескую сборную России на международную арену, но осенью 2023 года исполком организации отменил принятое решение о допуске.

В марте сборная России провела товарищеский матч против Сербии и одержала победу со счетом 4:0.

Ранее ветеран ЦСКА объяснил, почему российские игроки должны уезжать в иностранные чемпионаты.

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