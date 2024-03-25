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Моуринью назвал человека, с которым никогда не будет работать

Моуринью заявил, что никогда не будет работать с экс-директором «Ромы» Пинту

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Global Look Press

Португальский тренер Жозе Моуринью высказался об интервью бывшего директора итальянской «Ромы» Тьягу Пинту. Его слова передает Corriere dello Sport.

«Мне неинтересно, что он говорит или думает. Будет ли он снова работать со мной? Нет, конечно, нет. В данном случае это невозможно», — сказал Моуринью.

Пинту заявил, что ему тяжело далось решение об увольнении Моуринью.

16 января итальянская «Рома» объявила о том, что Моуринью покидает пост главного тренера. Он работал в клубе с мая 2021 года. Португалец привел команду к победе в Лиге конференций в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне «Рома» стала финалистом Лиги Европы.

Моуринью известен по работе в лондонском «Челси», «Интере», «Реале», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэме». С «Челси» он трижды стал чемпионом Англии, с «Интером» — дважды чемпионом Италии и победителем Лиги чемпионов, с «Реалом» — один раз выиграл Ла Лигу. С «Манчестером» он побеждал в Лиге Европы.

В 2003 и 2004 году Моуринью признавался тренером года по версии УЕФА.

Ранее игрок сборной Австрии забил самый быстрый гол в истории национальных команд.

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