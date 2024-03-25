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Российский хоккеист прервал результативную серию из 13 матчей в НХЛ

Результативная серия Кучерова в НХЛ прервалась на 14-м матче

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Kim Klement Neitzel/Reuters

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Анахайм Дакс» принимал на своем льду «Тампу-Бэй Лайтнинг» и потерпел поражение со счетом 2:3 в овертайме.

В составе «Анахайма» заброшенной шайбой отметился Павел Минтюков. За «Тампу» забивали Энтони Дюклер, Люк Гленденинг и Энтони Чирелли. Российский нападающий «молний» Никита Кучеров результативными действиями не отметился. Таким образом, прервалась 13-матчевая результативная серия форварда. Это был его личный рекорд. Российский нападающий последний раз уходил со льда без очков 20 февраля в матче против «Оттавы».

Российский форвард провел в текущем сезоне НХЛ 70 матчей, отметившись 41 заброшенной шайбой и 82 результативными передачами. Кучеров возглавляет гонку бомбардиров сезона в НХЛ. На втором месте идет нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 122 очка (44+78). Тройку лучших замыкает канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 117 очками (26+91). Топ-5 лучших бомбардиров сезона замыкает российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (43+56).

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