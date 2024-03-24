Комментатор Виктор Гусев рассказал, как ему удалось спастись из «Крокуса»

Комментатор Виктор Гусев в своих социальных сетях вспомнил о тех, кто помог ему выбраться из «Крокус Сити Холла» во время атаки террористов.

«Нас спасла София Мейер. Невысокого роста, темноволосая сотрудница «Крокуса» сначала помогла заблокировать двери всех лож, которые мы уже начали баррикадировать мебелью, чтобы не пустить туда террористов. А потом, сказав: «За мной!», вывела нас из узкого коридора через дым, под треск выстрелов по лестнице на улицу единственным путем к спасению», — написал Гусев.

22 марта в ТЦ «Крокус-Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после нападавшие подожгли концертный зал. По предварительным данным, пострадали не менее 100 человек. Вечером 22 марта в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник». Помимо Гусева в ложе присутствовал актер и шоумен Сергей Светлаков. Ему также удалось бежать.

Виктор Гусев с 1994 по 2018 год был комментатором спортивных соревнований на «Первом канале». Свой журналистский путь он начинал в ТАСС. Первый проведенный репортаж был с жеребьевки финальной части чемпионата мира по футболу 1994 года.

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