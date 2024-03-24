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Малинин с мировым рекордом выиграл чемпионат мира по фигурному катанию

Фигурист Малинин победил на ЧМ, установив мировой рекорд

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Eric Bolte-USA TODAY Sports/Reuters

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Монреале (Канада). По результатам двух программ он набрал 333,76 балла.

Таким образом 19-летний Малинин установил мировой рекорд — его результат 227,79 балла в произвольной программе стал лучшим в этом виде за всю историю фигурного катания. До этого рекорд принадлежал американцу Натану Чену. Он выиграл финал Гран-при в сезоне-2019/20, набрав 335,3 балла.

Второе место на ЧМ завоевал японец Юма Кагияма. У него 309,65 балла. Тройку призеров замкнул представитель Франции Адам Сяо Хим Фа (284,39 балла).

Российские фигуристы пропустили турнир в Монреале из-за отстранения.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Тарасова заступилась за победившую на ЧМ 40-летнюю канадскую фигуристку.

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