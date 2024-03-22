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Беременная чемпионка ОИ находилась в «Крокус-Сити» во время стрельбы

Беременная гимнастка Ахаимова сообщила, что была в «Крокус-Сити» во время стрельбы

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Reuters

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Ахаимова рассказала, что была в ТЦ «Крокус-Сити» во время начала теракта. Об этом она сообщила «Матч ТВ».

«Я была в фитнес‑клубе, вышла в торговый центр поесть. В это время объявили, чтобы все покинули помещение. Люди просто побежали из торгового центра. Я спокойно вышла из здания, села в машину и уехала до того момента, как начались пробки.

Я научена соблюдать спокойствие, но немного страшновато становится, когда всем говорят спокойно покинуть торговый центр, но люди начинают неадекватно бежать по головам. Все толкались, но я старалась идти аккуратно, чтобы не упасть», — сказала спортсменка.

Также она добавила, что с ней все в порядке. 22 марта Ахаимова сообщила о своей беременности.

2 марта в ТЦ «Крокус-Сити» произошел теракт. Сначала произошла стрельба, а после прогремел взрыв. По предварительным данным, пострадали не менее 35 человек. Вечером 22 марта в ТЦ должен был пройти концерт группы «Пикник».

Ахаимова на летних Олимпийских играх 2020 года в Токио стала олимпийской чемпионкой в командном многоборье вместе с Викторией Листуновой, Владиславой Уразовой и Ангелиной Мельниковой. Также в ее активе два серебра чемпионатов мира (2018 и 2019), золото чемпионата Европы 2018 года и золото Универсиады 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Москве отменены все спортивные и другие массовые мероприятия.

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