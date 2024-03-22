Дани Алвес возьмет кредит ради выхода из тюрьмы

Олимпийский чемпион по футболу Дани Алвес намерен взять кредит, чтобы оплатить залог и выйти на свободу из тюрьмы. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Футболист дал поручение адвокатам взять кредит. 21 марта они связались с несколькими банками, чтобы запросить кредит на оплату залога. Также Алвес намерен использовать для залога деньги, которые он получит после выигранного суда у налоговой. Сообщается, что некоторые банки отказались выдавать кредит Алвесу из-за репутационных рисков, но в четверг вечером один из них согласился провести операцию.

22 февраля 2024 года бывшего защитника сборной Бразилии и «Барселоны» Дани Алвеса приговорили к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование. В январе 2023 года футболист был заключен под стражу после того, как одна из женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что 30 декабря футболист засунул ей руку под нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны.

Мексиканский «Пумас», последний клуб Алвеса, расторг контракт с самым титулованным футболистом мира. Также жена экс-игрока «Барселоны» сообщила об уходе от защитника после случившегося.

Ранее сообщалось, что бывшая звезда «Реала» отсидит в бразильской тюрьме по делу об изнасиловании.