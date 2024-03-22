Японского фигуриста увезли в больницу после проката на чемпионате мира

Японская пара фигуристов Рюити Кихара и Рику Миура не смогла присутствовать на церемонии награждения после произвольной программы пар на чемпионате мира в Монреале из-за проблем со здоровьем у Кихары. Об этом рассказал тренер пары Бруно Маркотта пресс-службе Международного союза конькобежцев.

«Рюити кашлял, у него началось головокружение из-за низкого уровня сахара в крови. Врачи решили, что лучшим вариантом будет положить его на носилки. Они подключали его к капельнице. Сейчас он чувствует себя лучше», — сказал Маркотта.

Кихара и Миура завоевали серебро чемпионата мира. Золотые медали достались Динне Стеллато-Дудек и Максиму Дешаму из Канады.

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