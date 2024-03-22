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Японского фигуриста увезли в больницу после проката на чемпионате мира

Японский фигурист Кихара попал в больницу после проката на чемпионате мира

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Японская пара фигуристов Рюити Кихара и Рику Миура не смогла присутствовать на церемонии награждения после произвольной программы пар на чемпионате мира в Монреале из-за проблем со здоровьем у Кихары. Об этом рассказал тренер пары Бруно Маркотта пресс-службе Международного союза конькобежцев.

«Рюити кашлял, у него началось головокружение из-за низкого уровня сахара в крови. Врачи решили, что лучшим вариантом будет положить его на носилки. Они подключали его к капельнице. Сейчас он чувствует себя лучше», — сказал Маркотта.

Кихара и Миура завоевали серебро чемпионата мира. Золотые медали достались Динне Стеллато-Дудек и Максиму Дешаму из Канады.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. ISU отстранил атлетов обеих стран от соревнований. Последним крупным турниром для россиян стали Олимпийские игры в Пекине в феврале 2022 года.

Ранее Алина Загитова рассказала о своем отношении к фигурному катанию.

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