Кучеров установил рекорд «Тампы»

Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Сан-Хосе Шаркс» установил рекорд команды по количеству игр с 4+ передачами в сезоне.

Кучеров провел свой четвертый матч в сезоне, в котором отдал четыре и более передачи. До этого рекорд принадлежал Виктору Хедману, у которого было три встречи с таким показателем.

«Тампа» обыграла «Сан-Хосе» со счетом 4:1.

Кучеров идет на первом месте в списке бомбардиров текущего сезона. Российский форвард провел в текущем сезоне НХЛ 68 матчей отметившись 41 заброшенной шайбой и 81 результативными передачами. На второе месте опустился нападающий «Колорадо» Натан Маккиннон. У него 117 очков (42+75). Тройку лучших замыкает канадский форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид с 112 очками (26+86). Топ-5 лучших бомбардиров сезона замыкает российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (41+56).

В следующем матче «Тампа» сыграет с «Лос-Анджелесом». Встреча состоится 24 марта. Команды выйдут на лед в 5:30 по московскому времени.

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