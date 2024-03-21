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Олимпийская чемпионка Щербакова сняла видео во время собственной операции

Фигуристка Щербакова провела видеоблог из операционной

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова записала видеоблог прямо во время операции, лежа на операционном столе. Соответствующее видео фигуристка выложила в своем Telegram-канале.

«Закрыли обзор и не разрешают смотреть на мою ногу. Мне принесли фотографию, рентген моей стопы. Какая красота, мне сделали новую связочку. Я не чувствую ног, но операция еще идет. Это новое ощущение. Я спала, но тут проснулась. Только что мне зашили стопу. Всех подробностей раскрывать не буду», — рассказала Щербакова.

Операцию спортсменка перенесла 20 марта.

Щербакова в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о том, что восстанавливается от травмы и будет выступать в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и представительницу Японии Каори Сакамото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

Ранее Татьяна Тарасова выразила сомнение в том, что Щербакова продолжит карьеру.

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