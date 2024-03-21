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В европейском клубе не согласны с отстранением российских клубов и сборной

В «Црвене Звезде» заявили, что в Сербии не поддерживают бан России

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Михаил Шапаев/РИА Новости

Директор академии «Црвены Звезды» Никола Елич рассказал об отношении в Сербии к отстранению российских клубов и сборной. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Никто из сборной Сербии не боялся ехать в Россию? Это даже не обсуждается. Мы занимаемся футболом, а не политикой. Ждем российские команды в гости. Как в стране восприняли отстранение? Мы тоже были в такой ситуации. Никто не поддерживает это в Сербии. Мы надеемся, что все будет хорошо и в ближайшее время ваши клубы будут принимать участие в еврокубках», — сказал Елич.

21 марта сборная России в Москве примет Сербию. Начало матча в 20:00 по московскому времени. 23 марта «Црвена Звезда» примет «Зенит».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Теперь российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее сообщалось, что Лавров вместе с зампредом правительства Сербии посетит матч сборных по футболу.

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