Игрок «Вашингтона» Овечкин назвал причины крупного поражения от «Торонто»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что команде нужно вынести урок после поражения от «Торонто» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает «Чемпионат».

«Как только мы сокращали отставание, у них получалось восстановить преимущество в два гола. Это досадно, но надо вынести из этого урок», — сказал Овечкин.

«Вашингтон» проиграл со счетом 3:7. Овечкин забросил две шайбы.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, забросил 23 шайбы и отдал 31 результативную передачу. За карьеру в рамках регулярного чемпионата НХЛ у форварда 1539 очков в 1412 играх (845+694). Россиянин делит 13-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги с Джо Торнтоном. Канадец оформил 1539 очков в 1714 играх. На 12-м месте идет игрок «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. У него 1571 очко в 1258 матчах регулярки.

За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге Овечкин забросил 845 шайб. На счету легендарного канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов за всю историю НХЛ, 894 оформленных гола. Отставание составляет 49 шайб.

Ранее тренер «Вашингтона» объяснил выросшую результативность Овечкина.