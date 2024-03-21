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Тренер «Вашингтона» объяснил выросшую результативность Овечкина

Тренер «Вашингтона» Карбери об Овечкине: сейчас настало его время блистать

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери отметил, что перерыв на Матч звезд НХЛ пошел на пользу российскому нападающему команды Александру Овечкину. Его слова передает RMNB.

«После перерыва на Матч звезд он стал более конкурентоспособен, повысил внимание к деталям при игре без шайбы, усилил свое влияние на скамейке и в раздевалке, пытаясь заставить ребят делать правильные вещи и выигрывать матчи.

Он проходил через это долгое время, уже 19 лет, и он знает, что сейчас настало его время блистать и выводить свою игру на высокий уровень, а также и всю команду в качестве нашего капитана», — сказал Карбери.

21 марта Александр Овечкин отметился дублем в матче против «Торонто Мэйпл Лифс», но его команда уступила со счетом 3:7. В последних трех играх россиянин забросил семь шайб.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, забросил 23 шайбы и отдал 31 результативную передачу. 25 февраля в матче против «Флориды Пантерз» российский нападающий провел свой 1400-й матч в рамках НХЛ.

Ранее игрок «Торонто» Мэттьюс назвал Овечкина величайшим снайпером всех времен.

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